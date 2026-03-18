Bernabei deve ter novo posicionamento no time do Inter contra o Santos

Bernabei pode retornar ao posicionamento tradicional. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O time do Inter passará por mudanças para encarar o Santos, nesta quarta-feira (18), na Vila Belmiro. Além de uma alteração obrigatória no meio-campo, Bernabei deverá ter uma posição diferente na comparação com a equipe que iniciou o confronto contra o Bahia, na sexta rodada do Brasileirão.

Conforme apuração da reportagem, Bernabei deve retornar ao posicionamento tradicional, atuando na lateral esquerda. Na rodada anterior, houve a escalação do argentino de forma mais adiantada, e Matheus Bahia sendo o titular no lado esquerdo de defesa.

A mudança foi utilizada até aos 10 minutos do segundo tempo, quando Vitinho entrou na vaga de Matheus Bahia, fazendo com que Bernabei recuasse.

Vestibular no meio-campo

Ainda na derrota para o Bahia, o volante Paulinho recebeu o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão. Para o lugar, os mais cotados são Bruno Henrique, Bruno Gomes e Alan Rodríguez.

Thiago Maia e Villagra também estão entre os relacionados, mas vêm sendo pouco aproveitados nas últimas partidas.

Uma provável formação do Inter tem Rochet; Aguirre (Bruno Gomes), Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Gomes (Bruno Henrique/Alan Rodríguez); Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré (Alerrandro).

Os times entram em campo nesta quarta, às 21h30min, na Vila Belmiro. O Santos é o 14º colocado, com seis pontos. O Inter, por sua vez, é o último da tabela com apenas dois pontos após seis rodadas no Brasileirão.