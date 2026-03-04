Beira-Rio tem quatro setores já esgotados para o Gre-Nal decisivo do Gauchão; saiba quais

Duelo ocorre na casa colorada a partir das 18h de domingo (8). (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Antes mesmo da abertura da venda de ingressos para o público em geral, quatro setores do Beira-Rio já estão esgotados para o Gre-Nal 451, pela volta da final do Gauchão, no domingo (8). O Inter projeta 40 mil torcedores para o clássico.

O check-in para sócios está liberado desde a tarde de segunda-feira (2). Os preços seguem os valores divulgados anteriormente para o Gauchão e variam entre R$ 6 e R$ 199. Já não há mais ingressos disponíveis para os setores dos portões 6, 7, 8 e 10.

Depois da derrota no jogo de ida, por 3 a 0, o Colorado agora precisa bater o Grêmio por três gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis. Somente vitória com mais de quatro gols de diferença daria o título ao Inter no tempo normal.

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado justamente no domingo, o clube anunciou uma promoção exclusiva para as sócias. Aquelas que fizerem o check-in ganham ingresso gratuitamente para levar outra mulher. Torcedoras vinculadas às modalidades Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo têm direito à isenção.

Para a área Coração do Gigante, as vendas também já estão abertas. Os ingressos variam entre R$ 192 e R$ 612. O reconhecimento facial é obrigatório para maiores de 16 anos. O processo será solicitado após a compra. O ingresso só estará válido com o reconhecimento facial aprovado.