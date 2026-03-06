Beira-Rio ainda tem lugares disponíveis mesmo após ingressos esgotados; entenda

Torcedor colorado está mobilizado para jogo decisivo. Renan Mattos / Agencia RBS

Apesar de ter anunciado ingressos esgotados para o Gre-Nal 451, o Inter ainda possui espaços à disposição dos colorados que quiserem assistir à decisão do Gauchão no Estádio Beira-Rio. O Coração do Gigante vende lugares na parte central do estádio, além de camarotes e skyboxes.

Controlado pela Brio, empresa parceira do Inter na administração do estádio, o Coração do Gigante dispõe de aproximadamente oito mil lugares. Alguns já foram comercializados para associados, mas ainda existem espaços à disposição do torcedor do Inter.

Para comprar um ingresso, o torcedor interessado precisa acessar o link do Coração do Gigante disponível no site oficial do Inter. Existe também a possibilidade de uma bilheteria física ser instalada no edifício-garagem no dia do jogo, caso ainda haja ingressos disponíveis.

Com 40 mil ingressos já vendidos, a projeção de público para o Gre-Nal 451 está na casa dos 45 mil torcedores. Por conta das margens de segurança necessárias, a capacidade do estádio acaba diminuindo.