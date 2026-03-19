Autor do gol da vitória do Inter, Carbonero comemora: "Importante foi somar os três pontos"

Carbonero decidiu a partida. Ricardo Duarte / SC Internacional

Primeiro gol no ano, primeira vitória no Brasileirão. Esse foi o resumo da noite de quarta-feira (18) de Carbonero. O atacante colombiano foi decisivo no 2 a 1 do Inter sobre o Santos, na Vila Belmiro.

Reserva, ele entrou nos minutos finais da partida e marcou o gol da vitória colorada nos acréscimos.

— Sempre acreditamos em nós. Dedico a vitória às nossas famílias, que mais sofrem. Também ao professor, que nos apoia. É um cara que trabalha muito — comemorou.

Ele também fez uma análise das primeiras rodadas do Brasileirão. São cinco pontos em sete jogos, retrospecto que mantém o Inter no Z-4. Carbonero quer, agora, pensar apenas no futuro.

— Não estávamos tendo os resultados esperados. Fizemos bons jogos. Pecamos na falta de definição das jogadas. É passado. Não podemos fazer nada. Importante foi somar os três pontos — analisou.

O jogador também comentou as diferenças da equipe em relação à derrota para o Bahia, no domingo (15), no Beira-Rio, para os três pontos conquistados fora de casa.

Na avaliação de Carbonero, faltou um pouco de intensidade no fim de semana.

— Conversamos após o jogo contra o Bahia, que no primeiro tempo não fomos intensos. Estamos comprometidos para que a situação mude. Deus queira que sigamos ganhando.

Opção física

Carbonero começou a partida no banco de reservas. De acordo com o técnico Paulo Pezzolano, a escolha foi por aspecto físico. Outra mudança foi o posicionamento.

Depois de jogar pelo lado direito no primeiro tempo da derrota para o Bahia, Carbonero entrou na Vila Belmiro pelo lado esquerdo, o seu preferido, como ele explicou.

— Respeito as decisões do treinador. Meu trabalho é render, me dedicar em campo. O importante é a equipe. Prefiro pela esquerda. Joguei pela direita porque o lateral do Bahia subia muito. Na verdade, gosto de jogar mais pela esquerda.

O Inter volta a jogar no domingo (22). O adversário será a Chapecoense, no Beira-Rio, às 18h30min.