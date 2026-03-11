O Inter perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileirão. Siga as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.
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