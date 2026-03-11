Atlético-MG e Inter se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 19h, pela quinta rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre na Arena do Galo, em Belo Horizonte (MG).
O Colorado vem de empate com o Remo, na última rodada. Já o Atlético-MG foi derrotado pelo Grêmio. Ambos foram vices em seus Estaduais.
Escalações para Atlético-MG x Inter
Atlético-MG: Everson; Ruan, Roman, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo, Gustavo Scarpa; Cassierra, Cuello e Hulk. Técnico: Eduardo Dominguez
Inter: Rochet; Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Gomes, Paulinho, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Carbonero; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano
Arbitragem para Atlético-MG x Inter
Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Muller (SC). VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Onde assistir a Atlético-MG x Inter
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O SporTV e o Premiere anunciam a transmissão.
