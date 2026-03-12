Atlético-MG 1x0 Inter: veja o gol e os melhores momentos pelo Brasileirão

O Inter continua sem vencer no Brasileirão. O time de Paulo Pezzolano foi à Arena do Galo enfrentar o Atlético-MG pela quinta rodada e saiu derrotado por 1 a 0. Cuello marcou o gol da vitória no primeiro minuto de jogo, com direito a falha de Bernabei.
O placar não representa o que foram os 90 minutos de partida. O Inter foi ofensivo e criou boas chances, mas esbarrou em muitos erros individuais e numa noite inspirada do goleiro Everson.
Com o resultado, o Colorado continua com apenas dois pontos e na 18ª posição da tabela. O Inter volta a campo no domingo (15), contra o Bahia, pela sexta rodada do Brasileirão. O confronto ocorre às 16h, no Beira-Rio.
