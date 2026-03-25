Athletic pode levar jogo contra o Inter para fora de Minas Gerais

Arena Sicredi tem capacidade para 5 mil torcedores. Instagram / Athletic / Divulgação

O Athletic-MG não poderá mandar o confronto com o Inter pela ida da quinta fase da Copa do Brasil em seu estádio, na cidade de São João del Rey. A Arena Sicredi tem capacidade para 5 mil torcedores, abaixo do exigido pela CBF para a competição.

Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, na noite desta terça-feira (4), o diretor do Athletic Guilherme Sousa afirmou que o clube está avaliando as opções de lugares para mandar o jogo e não descarta transferir a partida para fora de Minas Gerais.

Foram consultadas opções em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, além da Arena Independência, estádio do América-MG, em Belo Horizonte. Segundo o dirigente, as conversas são iniciais e a definição depende de fatores como calendário e disponibilidade de vôos:

— No domingo que antecede o jogo contra o Inter nós estaremos em Novo Horizonte (cidade do interior paulista) num jogo da Série B. Ou seja, a gente teria que partir de lá na segunda-feira, e depende também da malha aérea de São José do Rio Preto, que é o aeroporto mais próximo. E isso tudo sem saber se o jogo vai ser na quarta ou quinta-feira. Isso tudo impacta pra gente decidir de fato onde vai mandar o jogo.

Os jogos de ida da quinta fase da Copa do Brasil têm data base para a semana do dia 22 de abril. A volta ocorre na na semana do dia 13 de maio. O Inter decide a classificação contra o Athletic-MG no Beira-Rio.