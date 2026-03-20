Atacantes do Inter são convocados para amistosos da Colômbia

Borré e Carbonero foram chamados para jogos da data Fifa. Duda Fortes / Agencia RBS

Os atacantes Rafael Borré e Carbonero, do Inter, foram convocados pelo técnico Néstor Lorenzo para os amistosos da Colômbia contra Croácia e França. Os jogos serão os últimos testes antes da Copa do Mundo.As duas partidas serão realizadas nos Estados Unidos nos dias 26 e 30 de março.

É possível que a dupla fique de fora do jogo contra o São Paulo, no Beira-Rio, na retomada do Brasileirão. A CBF ainda não oficializou as datas, mas a rodada tem previsão de ser realizada no dia 1° ou 2 de abril.

De acordo com a programação divulgada, a Colômbia ficará concentrada em Orlando, na Flórida, a partir de sábado (21). A primeira partida contra a Croácia será no Camping World Stadium, na quinta-feira (26). O segundo amistoso, diante da França, será em Washington, no domingo (29).

Antes da apresentação, a dupla estará à diisposição do técnico Paulo Pezzolano para a partida do Inter contra a Chapecoense, no domingo (22), às 18h30min, no Estádio Beira-Rio.