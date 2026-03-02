As três alternativas do Inter para substituir Bernabei

Bernabei está fora da segunda final Duda Fortes / Grupo RBS

O grande mistério do Inter antes do Gre-Nal 451, que encerra o Gauchão, será o lateral-esquerdo. Bernabei, expulso na ida, está fora. Matheus Bahia, o reserva imediato, não pode atuar, pois chegou fora do prazo de inscrição. Com isso, Paulo Pezzolano tem três alternativas para a posição.

O treinador uruguaio montou um esquema emergencial com três zagueiros para segurar o Grêmio no segundo tempo. A tendência é que a formação não seja repetida no próximo jogo.

Desta forma, Pezzolano tende a optar por uma peça ofensiva para substituir Bernabei, que tem essa característica. A equipe colorada, que levou 3 a 0, precisa vencer por quatro gols de diferença ou três para tentar levar nos pênaltis.

Sendo assim, Aguirre passar a ser o favorito para atuar de forma improvisada pelo lado canhoto. No Lanús, antigo time, e no Beira-Rio, ele já foi adaptado na função.

Victor Gabriel seria um plano B. Porém, o zagueiro deve reassumir a zaga pelo lado esquerdo com a ida de Félix Torres para o banco de reservas.

A terceira alternativa seria o jovem Alisson, de 17 anos, testado em quatro partidas da fase classificatória. No entanto, o garoto voltou ao time sub-20 para seguir com ritmo de jogo e aprimorar a lapidação para novas chances.