As prioridades da comissão técnica do  Inter na parada da data Fifa

Reapresentação está marcada para quarta-feira. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Após emendar duas vitórias consecutivas no Brasileirão e, como consequência, deixar o Z-4, o técnico Paulo Pezzolano já prepara a semana de treinos que o Inter terá a partir da próxima quarta-feira (25). Os aspectos físico e tático serão prioridade.

O tempo não é tão longo, mas os sete dias entre a reapresentação do elenco e o jogo de retomada do Brasileirão, contra o São Paulo, no dia 1º de abril, prometem ser intensos para jogadores e comissão técnica.

— O que eu necessito trabalhar é mais variação tática, preparar melhor fisicamente e, depois, o mental. O resultado foi positivo, mas eles têm que estar fortes. Vamos descansar um ou dois dias e trabalhar. Para conseguir coisas, é preciso trabalhar muito — disse Paulo Pezzolano após a vitória sobre a Chapecoense.

A ideia é aproveitar os primeiros dias para recuperar fisicamente o elenco, que demonstra desgaste após a sequência recente de jogos. Jogadores como Gabriel Mercado, por exemplo, recebem tratamento especial por conta do desgaste.

Na sequência, os treinos em campo serão voltados para ampliar o repertório da equipe. Situações de jogo e, principalmente, variações táticas estarão no foco antes da retomada do Brasileirão.

O período também será importante para a adaptação dos novos titulares, casos de Matheus Bahia e Villagra, ao modelo de jogo implementado pela comissão técnica.