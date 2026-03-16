Árbitro de Inter e Bahia relata invasão de campo em súmula após o fim do jogo no Beira-Rio

Árbitro Fernanco Nascimento Filho registrou a invasão em súmula. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter perdeu para o Bahia, por 1 a 0, pela sexta rodada do Brasileirão. Após o confronto, um torcedor invadiu o gramado do Beira-Rio, mas foi rapidamente contido pelos seguranças.

Em súmula, o árbitro Fernando Nascimento Filho registrou a ocorrência: "fui comunicado pelo coordenador geral da CBF na partida sr. Marcos Caduri que ao final da partida ocorreu uma invasão de um torcedor pelo setor de torcida organizada localizado atrás do gol".

Após o jogo, também houve um protesto pacífico de colorados no edifício garagem do Beira-Rio.