Arbitragem, pedido de desculpas e atitudes do rival: as reações do Inter após levar 3 a 0 no Gre-Nal 450

No fim, jogadores aplaudiram a torcida colorada que foi à Arena. Jeff Botega / Agencia RBS

Bem mais do que qualquer análise tática, técnica, física ou mental, o assunto do Inter logo após o encerramento do Gre-Nal foi fora do campo. Jogadores, comissão técnica e dirigentes apontaram para a arbitragem de Anderson Daronco e do VAR, Daniel Nobre Bins, como responsáveis pelo 3 a 0 que distancia quase irremediavelmente a equipe colorada do título gaúcho.

Em um jogo com tantos erros em campo, o entendimento de quem perdeu foi que os da arbitragem pesaram mais.

O técnico Paulo Pezzolano foi o mais exaltado. O uruguaio estava tão furioso que levou aos microfones um assunto clássico de redes sociais, um print de tela de Daniel Bins em que ele faria parte de uma comunidade de gremistas:

— No primeiro minuto, naquela falta sobre Bernabei, vi que estava tendencioso. Então tem o lance do Arthur no Borré. Arthur não se protegeu, ele deixou o braço. Aí fiquei sabendo que o VAR (Daniel Bins) tinha foto com o Grêmio. Peço desculpa aos torcedores do Inter, mas hoje (domingo) foi além do que podíamos.

Esse lance foi citado por Ronaldo na zona mista, após a partida:

— Daronco nos disse que o VAR falou que o cotovelo foi na passada. Vejam vocês aí e me digam.

Sobre o jogo em si, Pezzolano admitiu um erro de decisão dos jogadores em não ficar preparados para pegar o rebote da falta de Bruno Gomes que virou o contragolpe do Grêmio e a posterior expulsão de Bernabei. A partir dali, claro, com um a menos, o Inter cedeu campo, ficou espaçado demais e o Grêmio se aproveitou.

— Nos faltou entrar no jogo. Eles colocaram bastante gente por dentro, tentamos jogar por fora.

Além da arbitragem, teve um outro ponto do jogo que incomodou o Inter. No 3 a 0, Amuzu fez uma jogada pela ponta e tentou um cruzamento de letra. Esse lance especificamente, somada a alguns outros domínios e passadas de pé sobre a bola foram citados por Pezzolano e Abel Braga, diretor esportivo, que também falou após o jogo.

— Gostei que fizeram driblezinhos depois do terceiro gol. Queria que o jogo de volta já fosse agora. Vamos ter sangue nos olhos — disse Pezzolano.

Abel completou:

– Jogador do Grêmio querendo cruzar bola de letra. Faltou um pouquinho de... sabe?