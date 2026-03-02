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Arbitragem, pedido de desculpas e atitudes do rival: as reações do Inter após levar 3 a 0 no Gre-Nal 450

Lado vermelho lamentou o resultado que deixou o título gaúcho mais longe do Beira-Rio

Rafael Diverio

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