Após uso frequente até a semi, Inter pode decidir o Gauchão sem jogadores da base no time titular

Allex jogou até a semifinal do Gauchão. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

É inegável que o Inter usou bastante a base ao longo do Gauchão. A ponto de revelar pelo menos um jogador para o restante da temporada. Mas, na hora da decisão, nenhum jogador formado em Alvorada foi chamado por Paulo Pezzolano para ser titular. A dúvida é se isso mudará na segunda partida.

Isso porque, além de Victor Gabriel voltar para a zaga, um dos nomes cotados para substituir Bernabei é o de Allex, mesmo que improvisado. O meia canhoto poderia entrar como ala, em eventual mudança de esquema. A situação foi treinada por Pezzolano em alguns momentos da semana.

Guri, canhoto e lateral. Os três predicados lembram Daniel Franco, um dos destaques da base colorada no início dos anos 1990. O jogador ganhou holofote desde seu começo na equipe principal. Ele recorda:

— Sou grato ao Ernesto Guedes (então técnico) por isso. Era 1990, estava voltando da seleção de base, tinha 19 anos, e entraria em férias. Mas o professor ligou e pediu para me apresentar. Estávamos em má fase, que é o que geralmente acontece com guri. A chance só aparece na ruim. Precisa estar pronto sempre. Cheguei na segunda, ele me avisou que eu viajaria para Bento Gonçalves para conhecer e me adaptar ao grupo contra o Esportivo, e que seria titular no final de semana, em casa, contra o Gaúcho de Passo Fundo. Entrei, fui bem e não saí mais.

Coragem para escalar

O atual técnico, que estava no Sobradinho-DF durante o Estadual, evita comentar as opções de Pezzolano por não acompanhar o dia a dia do clube. Mas sua experiência permite avaliar:

— Para lançar um jovem é preciso coragem, da comissão técnica e do atleta. Se entender que algum menino tem boas valências para ser lateral, que coloque em campo.

Ter ao menos uma cria da base em campo costuma ser o normal do Inter nos títulos estaduais. No ano passado, Anthoni era o representante do Celeiro de Ases. Nas conquistas anteriores, apenas 2014 não teve alguém com passagem pela base.

Em 2015, a equipe tinha sete atletas que haviam jogado ao menos no sub-20: Alisson, Willian, Geferson, Rodrigo Dourado, Valdivia, Sasha e Nilmar. Em 2013 e 12, Muriel e Damião, além de Fred no primeiro ano. E em 2011, Damião teve a companhia de Renan e Juan Jesus.

Os treinos de sexta e sábado definirão se a equipe titular terá alguém da base. Allex é quem mais alimenta esperança de jogar.