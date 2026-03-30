Após sofrer com desconforto, atacante volta a treinar no Inter

O treino do Inter desta segunda-feira (30) trouxe uma boa notícia para o técnico Paulo Pezzolano. Alerrandro participou dos trabalhos, mesmo após ter deixado a atividade de domingo (29) antes do fim com um desconforto na coxa.
Com isso, o atacante deve ficar à disposição do treinador para a partida contra o São Paulo, na quarta (1º). Mas deve ser opção no banco, já que Borré retorna da seleção colombiana e inicia o jogo no Beira-Rio.
O treino do último domingo (29) foi aberto para a imprensa e para a torcida. Nele, Alerrandro precisou sair mais cedo, alegando dores na coxa. Ele foi visto recebendo uma massagem na região, o que gerou preocupação.
Pelo Inter, o centroavante tem 12 jogos e um gol marcado. Ele balançou as redes contra o Ypiranga pelas semifinais do Gauchão.