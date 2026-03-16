Após nova derrota, Inter evita falar em Z-4 do Brasileirão e tem dúvidas no time

Bahia aproveitou vacilo da defesa colorada e fez o gol do jogo. Duda Fortes / Agencia RBS

O início do Inter no Campeonato Brasileiro vinha de mal a pior a cada rodada. Resultado: a derrota para o Bahia por 1 a 0, em casa, determinou a lanterna.

A queda da penúltima para a última posição foi consequência também do empate em 3 a 3 entre Cruzeiro e Vasco, na noite de domingo (15).

É o pior começo da equipe na competição na era dos pontos corridos, ou seja, desde 2003. Em seis jogos, dois empates e quatro derrotas, sendo três no Beira-Rio em três jogos.

Com dois pontos, o Inter é lanterna isolado. Os demais no Z-4 têm três pontos: Cruzeiro, Remo e Botafogo (dois jogos a menos).

Mais uma vez não faltou posse de bola no campo de ataque e chances para balançar as redes.

A questão é que o time esbarrou novamente na pontaria de seus jogadores e contou com os mesmos erros defensivos já vistos nas últimas partidas.

A realidade não vai ser de ganhar o campeonato, tampouco brigar para não ser rebaixado FABINHO SOLDADO Dirigente colorado

Para a comissão técnica de Paulo Pezzolano, o trabalho está sendo executado da melhor forma. O que falta para o time vencer pela primeira vez na competição é "acertar os detalhes".

— O futebol se define nas áreas. Então, nesse pequeno detalhe, estamos falhando para não conseguir o resultado. Estamos trabalhando muito, muito bem. E confiamos na maneira de jogar — disse Esteban Conde, auxiliar técnico de Pezzolano, que não treinou a equipe por estar suspenso.

Assunto fora da pauta

Na mesma linha, o diretor executivo Fabinho Soldado também deu o respaldo à comissão e reforçou a confiança no trabalho que vem sendo executado.

Agora é o momento de falar pouquinho e trabalhar bastante. FABINHO SOLDADO Dirigente colorado

O dirigente ainda despistou sobre o tema "briga contra o rebaixamento", apesar de reconhecer o que aconteceu no ano passado, quando o clube garantiu a permanência na última rodada.

— Com toda a certeza não. Nós não estamos na colocação que queríamos, mas a gente não pensa nisso (rebaixamento). A gente entende o que aconteceu no ano passado e não pode ser esquecido. Agora, é um ano diferente, uma nova comissão técnica, outras pessoas que chegam, inclusive eu. A realidade não vai ser de ganhar o campeonato, tampouco brigar para não ser rebaixado — explicou Fabinho, que também reconheceu a necessidade da equipe trabalhar mais:

— Agora é o momento de falar pouquinho e trabalhar bastante.

Dor de cabeça no ataque

Na reapresentação desta segunda-feira (16), Paulo Pezzolano começará a planejar o time que enfrentará o Santos, na quarta-feira (18), às 21h30min, na Vila Belmiro. Pensando que a equipe ainda não convenceu no Brasileirão, não é incomum imaginar que novas alterações possam ser feitas.

ontra o Bahia, o uruguaio ganhou mais um nome para o ataque pelos lados. Bernabei jogou como ponta e foi quem mais criou chances na primeira etapa. No segundo tempo, o lateral voltou a sua posição de origem para que o Inter voltasse à formação mais utilizada no setor, com Carbonero na esquerda e Vitinho na direita.