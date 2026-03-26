Após fim do transfer ban, Inter retoma planos de contratações; veja nomes

Inter quitou transfer ban na quarta-feira. Jeff Botega / Agencia RBS

O fim do transferban do Inter não foi apenas um movimento para "limpar" o nome do clube na Fifa. O pagamento da parcela de cerca de R$ 4,7 milhões ao Krasnodar-RUS pela contratação de Wanderson também pode significar a proximidade do clube em buscar um reforço até sexta-feira, quando se encerra a janela interna para contratações no Brasil. O zagueiro João Marcelo, do Cruzeiro, é o nome mais cotado.

A verba para quitar o débito não veio de empréstimos ou investidores. O pagamento do Cesar Vallejo-PER pela contratação de Kevin Quiñones, jogador que nem sequer esteve no grupo principal colorado, ajudou a engordar o caixa e fechar as contas. O clube peruano devia cerca de R$ 2,5 milhões desde 2021, e havia sido acionado na Fifa pelo não pagamento da dívida.

A resolução do caso com o Krasnodar permite ao Inter finalizar eventuais negociações. Zagueiro é uma das prioridades. João Marcelo é um dos nomes que contam com aprovação da comissão técnica. Resta, porém, um acordo com o Cruzeiro. Há considerável diferença entre a pedida dos mineiros, cerca de R$ 22 milhões, ao que os gaúchos pretendem pagar (cerca de metade disso). O defensor tem 10 jogos, sendo seis como titular. Sua última participação foi em 14 de fevereiro, jogando 14 minutos contra a URT. Como titular, atuou no empate contra o Mirassol, três dias antes.

Outros nomes são cotados, como Dantas e Patrick, ambos do Novorizontino. Nenhum deles teve destino definido após a final do Paulistão. O prazo para conclusão será na sexta-feira, quando fecha a janela.

Internamente, o clube entende que não deverá ter dinheiro novo até a janela de julho, que permite contratações de jogadores de fora do país. Portanto, se usar parte da verba agora, terá a menos para investir em um período de mercado mais quente de transferências.