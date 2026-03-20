Após atuação segura, Villagra inicia recuperação e tenta se firmar entre os titulares do Inter

Villagra foi um dos destaques na partida contra o Santos Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Eleito melhor em campo pelos veículos do Grupo RBS no jogo contra o Santos, o volante Villagra apresentou, enfim, as credenciais que fizeram o Inter buscá-lo no CSKA. O argentino dominou as ações em frente à área, ajudou na construção das jogadas ofensivas e controlou Neymar. Quase dois meses depois de sua chegada, parece ter mostrado a que veio. Agora, o foco é na manutenção física para seguir entre os titulares.

Aos 25 anos, completados em fevereiro, Villagra fez, enfim, sua primeira partida pelo Brasileirão. Só tinha vestido a camisa colorada no Gauchão. E apenas uma vez como titular. Ocupou exatamente a faixa central, levemente à esquerda na hora de defender, um pouco mais para a direita nos combates ofensivos. Basicamente, estava onde Neymar caía.

Em seus 78 minutos em campo, tocou na bola 43 vezes, acertou 25 dos 30 passes que tentou, sendo 15 desses corretos no campo adversário. Um deles se transformou em finalização. Ele mesmo concluiu uma vez, para fora. Teve cinco contribuições defensivas, com dois desarmes, duas antecipações e um corte, além de apanhar sete rebotes. Cometeu três faltas. O levantamento é do Sofascore.

Sua atuação na Vila Belmiro reflete o que vinha apresentando em outros momentos da carreira. Tanto no River Plate quanto no Rosario Central e no Talleres, em seus tempos de Argentina, mostrou ser um volante de bastante intensidade e força, marcação cerrada. Um jogador bem mais defensivo do que ofensivo. Tanto que não há registro de gols em suas partidas oficiais. Na Rússia não emplacou e teve poucas oportunidades.

Por suas amostragens, parece mesmo ser um primeiro volante, o que disputa lugar com Ronaldo, e não com Paulinho, por exemplo. É um protetor de defesa bem mais do que um apoiador.

Na quarta-feira, deixou o gramado da Vila Belmiro e já iniciou a recuperação para ficar à disposição para o jogo de domingo. Chance para estrear como titular no Beira-Rio e se consolidar na equipe de vez.