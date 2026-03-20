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Após atuação segura, Villagra inicia recuperação e tenta se firmar entre os titulares do Inter

Volante argentino saiu jogando pela primeira vez no Brasileirão contra o Santos e agora tenta ficar 100% para jogo diante da Chapecoense

Rafael Diverio

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