Análise de vídeo e conversa no hotel: como nasceu o novo Inter de Pezzolano

Pezzolano deve adotar nova prática para os próximos jogos. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A surpreendente escalação utilizada pelo técnico do Inter, Paulo Pezzolano, na vitória contra o Santos, sem Alan Patrick e Carbonero, foi construída após longas horas de análise dos vídeos do adversário. E comunicada aos jogadores apenas horas antes da partida na Vila Belmiro.

O episódio sintetiza uma nova prática que deve ser adotada pelo treinador: adaptar a equipe de acordo com o adversário. Por isso, contra a Chapecoense, neste domingo (22), no Beira-Rio, o time deve ser mais ofensivo.

Conforme apurado por Zero Hora, na semana que antecedeu o jogo contra o Santos, o treinador esboçou uma formação sem Alan Patrick, porém com Carbonero na ponta esquerda. No ataque, Rafael Borré e Alerrandro se revezavam, mas não chegaram a treinar juntos.

Após as atividades, porém, Pezzolano e seus auxiliares assistiram a várias horas de vídeos do Santos e decidiram adotar uma estratégia diferente, como mais proteção defensiva e com Borré e Alerrandro juntos pressionando a defesa adversária.

Diante da velocidade e habilidade de Rony, Neymar e Gabigol, a comissão técnica decidiu proteger a defesa com três marcadores (Villagra, Bruno Henrique e Alán Rodríguez) se somando a Vitinho em uma linha de quatro no meio-campo.

Reunião com os jogadores

O grupo de jogadores foi avisado sobre a mudança já em Santos, em uma reunião durante a tarde na concentração, horas antes do deslocamento rumo à Vila Belmiro.

Carbonero foi comunicado que entraria no segundo tempo, quando o time santista estivesse mais cansado e concedesse espaços para o contra-ataque. Curiosamente, o colombiano marcou nos acréscimos o gol da vitória por 2 a 1.

A partir de agora, Pezzolano deve adaptar a estratégia e a escalação de acordo contra o adversário. Contra a Chapecoense, como o Inter deve propor o jogo, a tendência é de que Alan Patrick e Carbonero retornem ao time.

A provável escalação tem: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres (Gabriel Mercado), Victor Gabriel e Bernabei (Matheus Bahia); Villagra, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.