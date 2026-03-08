Alan Patrick tenta superar marca de D'Alessandro no Gre-Nal 451; entenda

Alan Patrick pode igualar ou até mesmo superar número de gols de D'Alessandro em Gre-Nais. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Gre-Nal 451 vale o título gaúcho para o Inter. Para que isso ocorra, o time tem a obrigação de balançar as redes do Grêmio pelo menos três vezes para levar a decisão aos pênaltis, isso se não sofrer gols. Se alguns desses gols for marcados por Alan Patrick, a consagração poderá ser dupla no Beira-Rio.

O capitão colorado é um dos maiores artilheiros do Gre-Nal no século 21. Com duas passagens pelo Inter, Alan Patrick disputou 17 clássicos e marcou oito gols. Se balançar as redes do Grêmio mais uma vez, o camisa 10 igualará a marca de D'Alessandro, que marcou nove vezes contra o maior rival. Se fizer mais de um, ele ultrapassará a marca do argentino.

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Nilmar, com sete gols, e Leandro Damião e Índio, com seis, cada, também estão entre os maiores artilheiros do Inter em clássicos.

O Gre-Nal 451 será disputado neste domingo (8), às 18h, no Beira-Rio. O jogo é válido pela finalíssima do Estadual. O Inter precisa de quatro gols de diferença para conquistar o título gaúcho pela 47ª vez durante os 90 minutos.