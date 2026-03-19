Ainda no Z-4, mas com um pouco de alívio antes da pausa: como a vitória sobre o Santos pode trazer paz ao Inter

Inter comemorou muito a vitória na Vila. Ricardo Duarte / SC Internacional

Enfim, um pouco de tranquilidade. Longe de situação resolvida, até porque ainda está no Z-4, mas com certa paz. É assim que o Inter abre a quinta-feira depois de vencer sua primeira partida no Brasileirão.

O 2 a 1 sobre o Santos na Vila Belmiro deixa o time de Paulo Pezzolano em 17º lugar após sete rodadas. Mas renova a esperança de um campeonato melhor. E de deixar a parte perigosa do campeonato antes da data Fifa.

O técnico tem razões especiais para celebrar a vitória. Uma delas foi que apostou nas condições físicas acima das técnicas. Por isso, jogadores desgastados como Alan Patrick, Carbonero, Bernabei e Mercado ficaram no banco.

O Inter entrou na Vila Belmiro para competir. E fez isso muito bem, na avaliação do treinador:

— O que gostei foi da aplicação do time, nos propusemos a fazer algo e fomos muito bem. Precisávamos fechar os espaços e a partir dali ganhamos o jogo.

A pressão era nítida. Por isso, a sensação do alívio nas palavras de Carbonero ficaram ainda mais claras:

— Passamos por uma semana muito difícil, mas sempre acreditamos. Vamos dedicar essa vitória às famílias e também ao professor, que tem o respaldo de todos. É um cara que trabalha muito bem — disse o camisa 7.

Força máxima

O treinador deixou aberta a porta para o retorno de seus principais jogadores contra a Chapecoense, no domingo (22), às 18h30min. Para ele, todos dão intensidade, desde que estejam bem fisicamente:

— Sem dúvida podem fazer (uma partida como essa). Fizeram contra o Flamengo, foi um jogo parecido. Temos a parte de performance que avalia tudo e eles estavam cansados. Podiam jogar? Sim. Mas não estavam 100% — disse.

Com todos 100%, a tendência é de força máxima contra a Chape. Vencer possivelmente vai tirar o Inter do Z-4 e dar tranquilidade para a pausa de 10 dias da data Fifa. A hora, agora, é de fazer as pazes com a torcida.