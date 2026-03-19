Inter

Mais tranquilo
Notícia

Ainda no Z-4, mas com um pouco de alívio antes da pausa: como a vitória sobre o Santos pode trazer paz ao Inter

Time de Pezzolano venceu a primeira no Brasileirão, 2 a 1 na Vila Belmiro

Rafael Diverio

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