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Afinal, qual energia falta ao Inter? Entre fé, ciência e ansiedade, o mistério por trás dos gols perdidos

Especialistas em psicologia, religião e ciência comentam situação do time e apontam caminhos para resolver as chances desperdiçadas

Rafael Diverio

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