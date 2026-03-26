Afastado por problema dentário, zagueiro permanecerá no Inter após janela nacional

Atleta disputou quatro jogos neste ano. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Desde que o Inter se reapresentou para os trabalhos durante a data Fifa, um jogador não tem participado das atividades no CT Parque Gigante: o zagueiro Clayton Sampaio. A ausência, porém, não significa que o atleta está de saída na janela de transferências nacional, que encerra na sexta (27).

Conforme apurou Zero Hora, o defensor teve problema odontológico e realizou a extração de um dente. Logo, por afastamento médico, ficou impedido de atuar com o restante do elenco.

Utilizado em apenas quatro jogos neste ano — todos pelo Gauchão —, Clayton segue sem previsão de escalação pelo técnico Paulo Pezzolano.

Mesmo tendo sido procurado por outros clubes, as conversas não evoluíram. Portanto, o zagueiro permanecerá em Porto Alegre, aguardando o próximo período de contratações, que se abrirá em julho.