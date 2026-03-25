Adversário do Inter na Copa do Brasil, Athletic estuda mandar jogo em Curitiba

Couto Pereira vira opção para Athletic-MG x Inter. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Athletic-MG ainda não definiu onde mandará o jogo de ida contra o Inter, válido pela quinta fase da Copa do Brasil. Existe a possibilidade de que a partida seja disputada no Paraná.

Isso porque o Coritiba foi sondado sobre a viabilidade de ceder o Estádio Couto Pereira para a realização do confronto entre Athletic-MG e Inter, com data-base prevista para o dia 22 de abril.

A mudança ocorre em função da capacidade da Arena Sicredi. O estádio do Athletic, localizado em São João del-Rei, comporta cerca de 5 mil torcedores — número considerado insuficiente segundo o regulamento da CBF.

Levar a partida para Curitiba pode ser uma estratégia do clube mineiro para ampliar a arrecadação, já que facilitaria o acesso de torcedores colorados que vivem no Paraná e em regiões próximas.

No entanto, ainda não está descartada a possibilidade de que o duelo contra o Inter ocorra na capital mineira. A Arena Independência, do América-MG, já foi palco de partidas da equipe do interior. A definição, porém, depende de uma confirmação oficial do Athletic.

— No domingo que antecede o jogo contra o Inter nós estaremos em Novo Horizonte (cidade do interior paulista) num jogo da Série B. Ou seja, a gente teria que partir de lá na segunda-feira, e depende também da malha aérea de São José do Rio Preto, que é o aeroporto mais próximo. E isso tudo sem saber se o jogo vai ser na quarta ou quinta-feira. Isso tudo impacta pra gente decidir de fato onde vai mandar o jogo - explicou o diretor do time mineiro, Guilherme Sousa, em entrevista à Rádio Gaúcha.