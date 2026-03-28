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A vida de Gabriel Mercado no Inter: amor pelo futebol, família em Porto Alegre e planos para o futuro

Zagueiro completou 39 anos e prepara-se para encerrar a carreira enquanto desfruta os últimos momentos no campo e concilia com a vida com familiares

Rafael Diverio

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