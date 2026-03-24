A três dias do fechamento da janela, como está a situação do Inter para novas contratações

Fabinho Soldado e Alessandro Barcellos tentam resolver transferban. Jeff Botega / Agencia RBS

A três dias do fechamento da janela especial para transferências internas, o Inter não deverá fazer qualquer acréscimo no grupo de jogadores. Punido pela Fifa com um transfer ban por conta do não pagamento de uma parcela da compra de Wanderson do Krasnodar, o clube está bloqueado de fazer novas inscrições.

Até por causa disso, evitou avançar em negociações que estavam em andamento. Os próximos movimentos ocorrerão apenas na janela de meio de ano.

Depois de estar bem avançado para contratar o zagueiro João Marcelo, do Cruzeiro, o Inter teve de voltar alguns passos por conta da punição. O clube gaúcho deve cerca de R$ 4,5 milhões. E não deverá quitar a dívida até sexta-feira, data final do período de transferências internas. Toda a verba disponível está sendo usada para manter salários e benefícios em dia.

Os bons resultados em campo da última semana, que tiraram o time da zona de rebaixamento, devolveram uma certa tranquilidade à direção. Desde o início da temporada, o diagnóstico colorado é de que o grupo atual é suficiente para fazer um Brasileirão sem grandes prêmios, mas também sem sustos. O início preocupante, sem vitórias até a sexta rodada, ligaram alertas, mas a dificuldade em conseguir o dinheiro para pagar o Krasnodar impediu os avanços.

Vale lembrar: em janeiro, o Inter enviou o pagamento na conta informada pelo Krasnodar. A transferência bancária foi bloqueada por conta da guerra. O clube russo indicou outra forma para receber. Os gaúchos exigiram que um novo documento fosse assinado para informar sobre a mudança de conta. Houve atraso nisso. E o Inter usou o dinheiro.

Importância do transfer ban

Por mais que externamente seja prejudicial, o transfer ban é visto, no Brasil, como uma punição padrão leve. Como ela é retirada imediatamente em caso de acerto entre as partes, fica em segundo plano na comparação com outros débitos. Grosso modo: só vale a pena quitá-la se for mesmo contratar algum reforço. Não há, no momento, um jogador próximo, algo que obrigue o Inter a resolver a pendência e ficar habilitado a novas contratações.

Depois de sexta-feira (27), o futebol brasileiro só terá nova janela de transferências em 20 de julho. Nessa, podem ser feitas contratações internacionais. Ela coincide com a da maior parte dos países europeus, Oriente Médio e Estados Unidos. É nela que a direção colorada deve fazer novos movimentos, especialmente se conseguir vender algum jogador.