A provável escalação do Inter hoje contra o Atlético-MG

Bernabei deve voltar à lateral. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Atlético-MG e Inter se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 19h, pela quinta rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre na Arena do Galo, em Belo Horizonte (MG).

O Colorado vem de empate com o Remo, na última rodada, no campeonato de pontos corridos, e do vice-campeonato gaúcho.

Em relação ao time que atuou no Gre-Nal decisivo, o técnico Paulo Pezzolano deve fazer apenas uma mudança. Bernabei, que cumpriu suspensão no Beira-Rio, volta para a lateral esquerda no lugar do garoto Allex.

Assim, o Inter deve entrar em campo com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Z-4

O Colorado entra na rodada como 18º colocado, com apenas dois pontos, um a menos do que o Remo, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O jogo desta quarta-feira é confronto direto, pois o Atlético-MG é o 17º.