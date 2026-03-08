A programação do Inter antes do Gre-Nal 451

Inter está concentrado para o Gre-Nal 451. Geison Lisboa / Agência RBS

Grande parte da programação do Inter antes da bola rolar para o Gre-Nal 451 vai acontecer no hotel que serve de concentração para os 23 jogadores relacionados pelo técnico Paulo Pezzolano. A parte mais importante está marcada para as 16h: a palestra do treinador.

Será nesse momento que o técnico uruguaio vai acertar detalhes com seus jogadores. A palestra também serve para análises mais detalhadas sobre o Grêmio. A conversa não tem uma duração tão longa.

A saída para o Beira-Rio ocorre na sequência. Os jogadores deixam o hotel Art Transamérica, localizado na avenida Lucas de Oliveira, a partir das 16h10. A maior parte do deslocamento até o estádio será pela avenida Ipiranga. Todo o trajeto deve ser percorrido em cerca de 20 minutos.

Antes disso, ao meio-dia, acontece o almoço dos jogadores. Às 15h10 ocorre o lanche reforçado, que acaba sendo obrigatório para todos os atletas.

Inter e Grêmio jogam às 18h, no Beira-Rio, pela finalíssima do Gauchão. O Colorado precisa vencer o Gre-Nal 451 por quatro gols de diferença nos 90 minutos para ficar com o título.

Confira a programação do Inter: