A estratégia do Inter para tentar uma virada histórica no Gre-Nal 451

Pezzolano quer o time pressionando no início do jogo. Duda Fortes / Agencia RBS

O técnico Paulo Pezzolano trabalhou, a portas fechadas, no CT Parque Gigante e no Estádio Beira-Rio, a escalação do Inter para o Gre-Nal 451. Mas, além dos nomes que iniciarão em campo no clássico, uma regra deverá cumprida: pressão desde o primeiro minuto.

O treinador uruguaio quer que o seu time tenha iniciativa desde o apito inicial. A ideia é tentar abrir o placar nos primeiros minutos e, principalmente, manter um ambiente positivo nas arquibancadas do Beira-Rio.

Outra orientação da comissão técnica ao longo da semana foi a atenção aos cartões. O Colorado quer evitar repetir o prejuízo de ter atuado com um a menos, como aconteceu no jogo de ida.

A tendência de escalação aponta para a improvisação de Aguirre na lateral esquerda. Um dos pedidos feitos por de Pezzolano foi para que o jogador fechasse o meio assim que entrasse no campo de ataque.

Victor Gabriel também foi testado no setor. Outra opção trabalhada pelo técnico colorado foi a utilização de Villagra no lugar de Ronaldo, o que poderá ocorrer durante o clássico.

Escalação colorada

Um provável time do Inter tem Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Aguirre; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.