A estratégia do Inter na busca por reforços

Fabinho tem a missão de reforçar o elenco de Pezzolano. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O primeiro semestre de 2026 vem se mostrando desafiador para o Inter. Dentro de campo, o time vem reagindo para subir na tabela do Brasileirão. Fora dele, porém, os problemas financeiros emperram a busca por reforços.

Os dirigentes não escondem as dificuldades. Além de o transfer ban dificilmente ser derrubado até o dia 27 de março, quando se fecha a janela de transferências caseira, a falta de recursos também impacta as negociações em andamento.

Por conta do transfer ban e também por falta de um acordo financeiro, o acerto para a vinda do zagueiro João Marcelo não deve mais ocorrer. Conversas sobre Patrick e Dantas, zagueiros do Novo Horizontino, também não evoluíram devido aos valores envolvidos.

Diante desse cenário, não está descartada a possibilidade de que os investimentos em reforços sejam direcionados para o meio do ano. Até a reabertura da janela internacional, a direção aposta em um quadro financeiro mais equilibrado.

O fluxo de caixa é o principal entrave neste momento para que o Inter consiga derrubar o transfer ban, que impede o registro de novos jogadores. Internamente, porém, há a convicção de que a situação será equacionada até a metade do ano, permitindo ao clube voltar ao mercado e investir em atletas que atuam no Exterior.