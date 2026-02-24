Volante participa de último treino e pode reforçar o Inter contra o Remo

Paulinho é um dos titulares de Pezzolano. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico Paulo Pezzolano ganhou uma boa notícia antes de viajar a Belém. O volante Paulinho participou do treino desta terça-feira (24) pela manhã e pode reforçar o Inter diante do Remo, pela quarta rodada do Brasileirão.

O atleta, que vinha sendo titular da equipe colorada, ficou de fora das semifinais do Gauchão, contra o Ypiranga, por contra de um quadro de lombalgia, ocasionado por um choque nas costas sofrido diante do Palmeiras.

O mesmo vale para Carbonero que, submetido a um trabalho de controle de carga, já havia voltado a participar das atividades com o restante do elenco no CT Parque Gigante.

Já o zagueiro Victor Gabriel e o meia Bruno Tabata, que se recuperam de lesões musculares, continuaram de fora e devem desfalcar a delegação que embarca rumo à capital do Pará no início da tarde.

Provável escalação

Uma provável escalação colorada teria: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres (Juninho) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho (Aguirre), Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.