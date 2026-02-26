Três motivos para o empate do Inter contra o Remo

Borré teve uma chance clara de gol, parada nas mãos do goleiro Marcelo Rangel. MAX PEIXOTO / DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter começou a noite da última quarta-feira (25) dando indícios que se recuperaria no Brasileirão. Nada disso. Tão logo abrir o marcador, com Alan Patrick, aos três minutos do primeiro tempo, no Mangueirão, em Belém, o time de Paulo Pezzolano viu o Remo empatar 10 minutos depois, com Picco, em falha determinante do seu goleiro.

A partida, para pouco mais de 21 mil torcedores num estádio onde cabem o dobro, sacramentou o Colorado no Z-4 na quarta rodada da competição, na qual não sabe o que é vencer ainda. No momento, a equipe ocupa 17ª posição com apenas dois pontos somados em 12 disputados. O Remo, por sua vez, com o ponto conquistado, aparece dois andares acima, na 15ª colocação, com três pontos.

Sob chuva, o desempenho dos comandados de Paulo Pezzolano ficou abaixo do esperado, mesmo apesar da entrega de alguns jogadores, como capitão do time, em noite inspirada. O goleiro, referência no plantel, apesar de boas defesas na etapa complementar, acabou sendo decisivo na perda de dois pontos que fariam o Inter avançar na tabela. Assim como o último detalhe na hora de colocar a bola dentro da casinha adversária.

Zero Hora destaca três motivos que levaram ao empate colorado na quente Belém do Pará. Confira abaixo.

Boa atuação do capitão

Alan Patrick foi disparado o principal destaque do Inter na partida. Logo aos quatro minutos, o camisa 10 mostrou toda sua qualidade ao receber passe de Vitinho, driblar o marcador com tranquilidade e finalizar rasteiro no canto, abrindo o placar no Mangueirão.

Além do gol, participou de articulações ofensivas, aplicou uma caneta e mostrou boa leitura de jogo, sendo a peça mais criativa do meio-campo colorado até ser substituído. Mesmo com sua atuação decisiva, o Colorado não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu o empate ainda no primeiro tempo.

Falha determinante de Rochet

O goleiro uruguaio teve uma partida mais de baixos do que altos no um ponto somado em Belém. Sua falha no lance do gol adversário acabou sendo determinante para o resultado. Depois de defender um chute forte de longa distância, o goleiro não conseguiu segurar a bola e acabou espalmando para a frente, permitindo que Leonel Picco aproveitasse o rebote para empatar o jogo aos 14 minutos do primeiro tempo.

A indecisão no lance contrastou com outras boas defesas ao longo da partida, mas o erro acabou marcando sua atuação e custou ao Inter a chance de sair do Mangueirão com a vitória.

Definição das jogadas de ataque

O Inter foi o time que esteve mais próximo da vitória, mas não soube aproveitar espaços deixados pela defesa adversária, em determinados momentos. O time também pecou em algumas finalizações e teve dificuldades para definir jogadas próximas do gol adversário.

É bem verdade que o cabeceio de Borré parou na grande defesa de Marcelo Rangel, e que o chute de Bernabei, nos acréscimos, carimbou a trave. Contudo, jogadores como Carbonero e Kayky poderiam ter definido os lances com mais qualidade.

A prova de que o time não esteve com a pontaria em dia está nas estatísticas da partida. Mesmo com mais finalizações, 18 a 12, a equipe viu Rochet fazer mais defesas em relação a Marcelo Rangel, 5 a 3.