Três motivos para a vitória do Inter sobre o Caxias

Inter venceu o Caxias por 1 a 0. Ricardo Duarte/Flickr Internacional / Divulgação

O Inter venceu o Caxias por 1 a 0 neste sábado (31), no Centenário, e finalizou a primeira fase do Gauchão na primeira posição geral. O gol da vitória foi de Gustavo Prado, aos 12 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, enfrentará o São Luiz nas quartas de final, em jogo único no Beira-Rio, no domingo (8), às 18h. Há pelo menos três motivos claros para a vitória colorada.

Leia Mais Quartas de final do Gauchão 2026: confira os confrontos

Erro infantil do Caxias

O primeiro é que o Caxias cometeu um erro infantil logo no início da partida. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Maurício pisou em Tabata deitado no chão e foi expulso. O VAR captou a agressão e orientou pela expulsão. Com um a mais, o Inter teve uma vantagem considerável por muito tempo. Facilitou para se impor.

Maurício foi expulso. Porthus Junior / Agencia RBS

Anthoni garantiu vitória

Outro destaque do Inter foi Anthoni. Campeão gaúcho como titular em 2025, o goleiro, que foi o capitão, fez defesas fundamentais para impedir o empate do adversário. Ele se candidata a brigar com Rochet por uma vaga.

Anthoni fez boas defesas. Ricardo Duarte/Internacional / Divulgação

Dinâmica do ataque

Por fim, a dinâmica do ataque do Inter funcionou. Quando Thiago Maia entrou, deu mais fluidez à equipe. Allex se destacou e Gustavo Prado marcou o gol. A gurizada soube aproveitar.

Gustavo Prado marcou o gol do jogo. Ricardo Duarte/Flickr Internacional / Divulgação

Veja os melhores momentos do jogo