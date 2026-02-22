Três motivos para a nova goleada do Inter sobre o Ypiranga

Inter se impôs sobre o Ypiranga no Beira-Rio Bruno Todeschini / Agencia RBS

A goleada do Inter sobre o Ypiranga, que carimbou a vaga para a final do Gauchão, foi construída com tranquilidade. O time fez o suficiente para um placar ainda maior, e três razões se sobressaem.

Qualidade dos jogadores

Ao escalar seis de seus principais jogadores, Paulo Pezzolano fez a equipe se impor desde o começo. Apesar da chance clara do Ypiranga no início, logo em seguida o Inter assumiu as rédeas do confronto, abriu o placar e criou umas quantas oportunidades. Borré, Alan Patrick, Bruno Gomes, Ronaldo, Bernabei, titulares habituais, mais Allex, que tem sido um dos destaques do Gauchão, tomaram conta do jogo e fizeram a diferença.

Diferença dos reservas

Vitinho, por exemplo, entrou e marcou dois gols. Alerrandro também fez o dele. A goleada chegou graças à entrada de quem estava no banco e queria mostrar serviço.

Postura do time

O Inter entrou com o confronto basicamente decidido, mas não mudou a forma intensa de atuar. Tratou a partida como uma decisão e atendeu ao que pede Pezzolano:

— Se sou torcedor, o que quero? Que o jogador entregue tudo o que pode.