"Totalmente focados", reforça executivo de futebol do Inter sobre jogo contra o Remo antes do Gre-Nal

Fabinho Soldado no hotel onde a delegação colorada está hospedada. Filipe Duarte / Agencia RBS

O Inter já está em solo paraense para o seu último compromisso antes do Gre-Nal 450, o primeiro da decisão do Gauchão. Nesta quarta-feira (25), às 19h, no Mangueirão, o time de Paulo Pezzolano irá encarar o Remo, pela quarta rodada do Brasileirão.

O Colorado precisa de uma reabilitação no campeonato, afinal ocupa a 19ª posição na tabela de classificação, com apenas um ponto somado em três partidas.

Tão logo o plantel ter desembarcado em Belém, o executivo de futebol do Inter Fabinho Soldado, ainda com a bagagem de bordo em mãos, concedeu entrevista ao Show dos Esportes da Rádio Gaúcha.

Ele pregou respeito ao adversário, demonstrou que a equipe está focada para buscar os três pontos e que somente após o termino da partida pensará de fato no clássico do próximo final de semana:

— O Paulo (Pezzolano) trabalhou esses poucos dias pra que a gente pudesse ter uma preparação da forma que precisaria pra fazer um jogo importante. A gente sabe da responsabilidade do Campeonato Brasileiro, estamos totalmente focados pra esse jogo e aí, sim, começar a definir a questão desse primeiro jogo em relação ao Campeonato Gaúcho. Os atletas têm entendido muito bem a proposta do Inter — disse Fabinho.

Arbitragem do Gre-Nal

Em relação à escolha da arbitragem para os Gre-Nais dos dois próximos finais se semana e como a direção recebeu a escolha, o executivo demonstrou confiança na decisão da Federação Gaúcha de Futebol (FGF):

— Que se tenha uma uma arbitragem que faça o papel dela, que é deixar os atletas com tranquilidade para que cada um exerça o seu melhor. A gente está muito atento a tudo a que possa envolver e a nossa expectativa, o nosso trabalho, é para que as coisas sejam resolvidas dentro do campo — declarou.

Questionado sobre uma eventual preservação do Inter utilizando time misto contra o Grêmio nas finais do Estadual em prol do Brasileirão, Fabinho

— Nós temos uma responsabilidade enorme em relação à competição (Brasileirão). É o início de trabalho, uma reformulação de grupo, jogadores jovens que estão tendo a sua oportunidade. É um novo trabalho que claro, nós vamos passar por dificuldades, faz parte desse processo, mas com convicção no trabalho, aquilo que está sendo feito. Amanhã tem o Remo e aí, é claro, após o jogo iremos mudar o tal do chip para o jogo de domingo — falou.

Por fim, Fabinho ainda comentou sobre a possível vinda de um zagueiro para compor o elenco:

— Enquanto tem a janela, e o Internacional não é diferente, a gente está atento aquilo que possa acontecer, de oportunidade dentro de carências. Às vezes não é nem só a carência, mas acaba que pode possa acontecer alguma movimentação do mercado para que a gente de alguma forma se movimente também.