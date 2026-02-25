Torcida do Inter esgota ingressos de visitantes para o Gre-Nal 450

Sócios e sócias do Inter esgotaram nesta quarta-feira (25), em menos de uma hora, os ingressos da torcida visitante para o clássico Gre-Nal 450, válido pela ida da final do Gauchão, na Arena.
Biometria facial
O cadastro da biometria facial é obrigatório e deve ser realizado através do Mundo Colorado.
Transporte
Além dos ingressos, o torcedor colorado também poderá adquirir passagem de transporte para ida e volta da Arena. O pacote custa R$ 30 reais.
Com escolta da Brigada Militar, o comboio com ônibus do Inter sairá do Beira-Rio às 14h. Os portões da Arena serão abertos às 15h.
Ao comprar a passagem no site, o torcedor colorado precisará trocar por pulseiras em frente ao portão 3 do Beira-Rio, no dia do jogo, a partir das 8h.