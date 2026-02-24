Torcedores fazem churrasco para esperar delegação do Inter em Belém: "Mini Parque Marinha"

Torcedores se reuniram em frente ao hotel onde delegação ficará hospedada. Filipe Duarte / Agencia RBS

Como de costume em outras cidades, torcedores do Inter foram em frente ao hotel que hospedará a delegação em Belém. O Colorado visita a cidade para enfrentar o Remo nesta quarta-feira (25), pela quarta rodada do Brasileirão.

A diferença é que, no Pará, a poucas quadras do histórico Mercado Ver-o-Peso, os colorados organizaram um churrasco ao som de narrações de gols importantes.

— Transformamos a praça no mini Parque Marinha — disse o porto-alegrense Igor Zanoni, que mora na capital paraense há 23 anos e atua como cônsul colorado na cidade.

Retorno

Com o acesso do Remo à Série A, interrompendo um hiato de 32 anos de ausência, o Inter volta a Belém depois de oito anos. A última aparição foi em 2018, quando o Colorado treinado por Odair Hellmann venceu por 2 a 1, pela Copa do Brasil.

Pelo Brasileirão, foram apenas dois confrontos: em 1972, empate por 0 a 0; em 1974, vitória remista por 1 a 0.

— É emocionante prestigiar o teu time do coração, ainda mais longe da tua cidade — conclui Zanoni.