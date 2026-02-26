STJD adverte dois jogadores do Inter por expulsões no Brasileirão de 2025

Carbonero está liberado. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O julgamento no STJD que ocorreu na manhã desta quinta-feira (26) resultou apenas em advertências para Carbonero e Tabata pelas expulsões contra o Ceará no Brasileirão de 2025. A dupla corria risco de desfalcar o Colorado na edição deste ano.

O colombiano, titular de Paulo Pezzolano, preocupava. Ele atingiu um atleta adversário com um tapa no rosto e foi expulso com o auxílio do VAR. A Procuradoria pedia de quatro a 12 jogos de pena por “praticar agressão física”.





Já Tabata tinha sido enquadrado por "desrespeitar os membros da arbitragem ou reclamar desrespeitosamente de suas decisões" e poderia ser suspenso de um a seis jogos. Ele teria, de acordo com a súmula, ao ser substituído, dado “um soco na cobertura do banco, quebrando parte dela”.

O Colorado foi defendido pelo advogado Rogério Pastl. A segunda sessão disciplinar decidiu apenas advertir ambos os atletas, que já cumpriram as as suspensões automáticas, contra o Santos, no empate, na rodada seguinte da competição.