Sob trabalho de fortalecimento, jovem sobe na hierarquia dos zagueiros do Inter

Pedro Kauã, 19 anos, passou quase que desapercebido em meio aos integrantes da comissão técnica. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Uma mudança silenciosa acompanhou a delegação do Inter em Belém, para o jogo contra o Remo, nesta quarta-feira (25). Com a ausência de Victor Gabriel, que segue se recuperando de lesão muscular, um jovem zagueiro subiu na hierarquia da defesa, deixando Clayton Sampaio em Porto Alegre.

Enquanto jogadores mais badalados, como Borré e Rochet, paravam para atender aos torcedores na porta do hotel na capital paraense, o garoto Pedro Kauã, de apenas 19 anos, desceu do ônibus quase que despercebido em meio aos integrantes da comissão técnica.

Embora não seja conhecido do grande público, PK — como foi apelidado — chama a atenção pela altura: 1m93cm. Contudo, nos últimos dias, tem sido submetido a um trabalho de fortalecimento muscular, principalmente nos membros superiores, para "ganhar corpo".

Esta é a primeira vez que ele vira alternativa no Brasileirão. Antes, havia ficado no banco de reservas de jogos do Gauchão. A única aparição foi nos instantes finais da primeira rodada, contra o Novo Hamburgo, quando um time bastante alternativo abriu a temporada sob o comando de Pablo Fernandez.

Trajetória

Elogiado pela capacidade de passe e antecipação de jogadas, o garoto chegou ao Inter há três anos. Antes disso, atuou como atacante no projeto RSS23, criado no pós-pandemia. Depois, passou por monitoramento na base do Grêmio sendo volante.

No CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, pelas mãos do técnico Fábio Sanhudo, hoje coordenador técnico do Coritiba, foi transformado em zagueiro.