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Sob trabalho de fortalecimento, jovem sobe na hierarquia dos zagueiros do Inter

Pedro Kauã ultrapassou Clayton Sampaio e integra a delegação colorada que viajou a Belém para enfrentar o Remo

Filipe Duarte

De Belém

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