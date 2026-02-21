Sem dificuldades, Inter volta a golear o Ypiranga e está na final do Gauchão

O confronto já estava decidido pelo 3 a 0 da ida, mas o Inter levou a sério a semifinal do Gauchão. Com um misto bem quente, o time colorado se impôs novamente sobre o Ypiranga e voltou a golear, desta vez por 4 a 0. No Beira-Rio, ampliou o placar de Erechim, com gols de Borré, Vitinho (duas vezes) e Alerrandro e está na decisão do Estadual.
Agora, aguarda o vencedor de Grêmio e Juventude, que se enfrentam no Alfredo Jaconi, neste domingo (22). Antes, porém, atravessa o país para visitar o Remo, em Belém, pela quarta rodada do Brasileirão.
Pezzolano surpreendeu ao mandar a campo uma série de titulares. Era a tentativa de dosar forças e não deixá-los sem ritmo. Assim, Rochet voltou para o gol, Ronaldo para a frente da área, Alan Patrick para a armação e Borré para o comando do ataque. Entre os testes, Bruno Gomes compôs a linha de volantes com Aguirre na lateral direita. Na esquerda, permaneceu Bernabei. João Victor e Allex foram os meninos escolhidos para seguir no time.
O jogo
Apesar de ter mais força, o Inter viu o Ypiranga assustar primeiro. Aos seis minutos, em falta erguida para a área, Walce subiu mais do que a defesa e acertou o travessão. No rebote, incrivelmente, Cleiton cabeceou e a bola novamente pegou no travessão.
No lance seguinte, a qualidade fez diferença. Alan Patrick encontrou Borré entrando na área, o colombiano teve velocidade para superar a zaga e dar uma cavadinha. Cleiton ainda tentou salvar, mas a bola havia cruzado a linha: Inter 1 a 0.
O time da casa esteve perto de ampliar aos 11. João Victor recebeu de Bernabei e arrancou em contragolpe. Ele achou Borré entrando pela direita. O atacante cruzou rasteiro e Bruno Gomes chegou batendo, Gabriel defendeu.
Aos 15, Allex aproveitou um rebote de escanteio e pegou de primeira, do lado esquerdo. Gabriel saltou para espalmar. Logo depois, Alan Patrick achou Bernabei na área. O lateral bateu cruzado e Gabriel salvou. A terceira grande defesa do goleiro foi aos 27, quando Alan Patrick entregou para Borré no miolo da área, o colombiano encheu o pé e Gabriel brilhou para impedir e não dar o rebote para João Victor, que entrava pela direita.
Destaque da partida, o goleiro do Ypiranga fez mais duas enormes intervenções para impedir o segundo gol colorado. Primeiro, Bernabei achou Allex na esquerda. O passe do menino encontrou Alan Patrick na área. O camisa 10 encostou para João Victor, que bateu sem tanta força. Depois, Bernabei recebeu na área, trouxe para dentro e chutou de bico, no meio do gol, para outra boa defesa. Ronaldo se passou da bola e não conseguiu completar.
Ronaldo fez o goleiro trabalhar mais uma vez aos 41. Bruno Gomes recuperou a bola na pressão, deu para João Victor, que demorou, mas conseguiu passar para o volante. O chute rasteiro foi espalmado para escanteio. Na cobrança, Alan Patrick fez uma jogada ensaiada com Allex, que dominou, driblou, entrou na área e bateu na rede pelo lado de fora.
Outra situação curiosa foi que todas as finalizações do Ypiranga bateram na trave. Aos 46, Cleiton cruzou e Bruno Gomes cabeceou contra, no travessão. No rebote, Danielzinho chutou e a bola ainda raspou o poste direito de Rochet.
A segunda etapa
Pezzolano manteve o mesmo time para o segundo tempo. O que mudou foi o ritmo. A ampla vantagem fez o Inter diminuir a intensidade. E a enorme desvantagem fez o Ypiranga ter atitude semelhante.
Assim, foram necessários 13 minutos para que houvesse um lance digno de registro. Borré recebeu pela ponta, driblou o adversário e entregou para Allex, que demorou para chutar e foi bloqueado.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
As primeiras trocas coloradas ocorreram aos 17. João Victor e Bruno Gomes saíram, entraram Villagra e Vitinho. Pezzolano manteve seus principais jogadores por mais tempo.
Vitinho, em sua primeira participação, foi letal. O cruzamento de Alan Patrick, em diagonal, da esquerda para a direita, foi na medida. E o atacante entrou por trás da defesa e cabeceou no ângulo, aos 21. A bandeira anulou no campo, mas após revisão do VAR, o gol foi confirmado: 2 a 0.
Logo depois do gol, Alan Patrick quase fez o terceiro. Ele pegou o rebote na área e encheu o pé esquerdo, a bola passou por cima.
Era o sinal para o terceiro gol. Aos 27, Bernabei arrancou pelo meio, passou para Borré, que perdeu a bola, mas recuperou. Vitinho se apresentou, recebeu de Bernabei, arrancou e chutou da entrada da área. A conclusão foi no cantinho, sem chances para Gabriel.
Assim que saiu o gol, Pezzolano mexeu novamente no time. Ele trocou Alan Patrick e Felix Torres por Mercado e Alerrandro. Borré quase fez o quarto aos 31, quando recebeu de Vitinho e chutou para boa defesa do goleiro.
Alerrandro também se deu bem. Ele aproveitou uma falha da defesa do Ypiranga, driblou o goleiro e concluiu com o pé esquerdo. A bola entrou de mansinho para fazer o 4 a 0.
Ainda deu tempo para Pezzolano preservar Bernabei, colocando Alan Rodriguez. Era só administrar o resultado e esperar o adversário da final em busca do bicampeonato gaúcho. Mas antes tem o Remo, com toda a atenção que o Brasileirão exige.
Gauchão _ Semifinal (volta) - 21/02/2026
Inter (4)
Rochet; Aguirre, Felix Torres (Mercado, 28'/2ºT), Juninho e Bernabei (Alan Rodriguez, 37'/2ºT); Ronaldo, Bruno Gomes (Villagra, 17'/2ºT), Allex, Alan Patrick (Alerrandro, 28'/2ºT) e João Victor (Vitinho, 17'/2ºT); Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
Ypiranga (0)
Gabriel; Cleiton, Walce (Adilson, 17'/2ºT), Willian Gomes e Nicolas Schulz; Igor Silva e Dionisio (Ramon, 13'/2ºT); Felipe Ferreira (Marcelino, 31'/2ºT), Lucas Ramos (Renan, 13'/2ºT) e Danielzinho; Gustavo Simões (Reinaldo, 31'/2ºT). Técnico: Raul Cabral
Gols: Borré, aos sete minutos do 1º tempo; Vitinho, aos 21 e aos 27, Alerrandro, aos 35 minutos do 2º tempo
Cartão amarelo: Adilson
Local: Beira-Rio
Público: 22.123 (19.503 pagantes)
Renda: R$ 409.010,50
Arbitragem: Tiago Pires Staduto, auxiliado por Maíra Mastella Moreira e Luciano de Melo. VAR: Marcelo Neto.
Próximo jogo
- Brasileirão - Quarta rodada
- 25/2/2026 - 19h
- Mangueirão (Belém)
- Remo x Inter