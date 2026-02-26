Rochet fará seu primeiro Gre-Nal na Arena após três anos de Inter

Rochet durante treino pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Rochet jogará pela primeira vez um Gre-Nal no estádio do maior rival. O goleiro, que está no Inter desde 2023, ainda não representou a equipe no estádio tricolor. Ele chega ao clássico contestado por falhas recentes.

Na avaliação interna, o uruguaio de 32 anos enfrentou muitos problemas físicos nos últimos anos. Ele praticamente não atuou nos estaduais de 2024 e 2025, perdendo muito tempo de preparação em treino e embasamento técnico para conseguir retomar o melhor ritmo. O clube avalia o atleta, que é uma das lideranças do elenco, com o perfil de “partidas grandes” e que conseguirá apagar as más impressões recentes.

O goleiro falhou no gol do Remo, quarta-feira (25), no empate em 1 a 1 pelo Brasileirão.

Neste ano, Rochet foi escalado por Pezzolano em sete confrontos e foi vazado oito vezes (Grêmio, Athletico-PR, Flamengo, Palmeiras e Remo), tendo passado ileso contra Inter-SM e Ypiranga. No total, o goleiro tem 86 jogos, 104 gols sofridos, 22 clean sheets (quando não é vazado). Em Gre-Nais, o aproveitamento é de 75% com três vitórias em quatro clássicos com sete gols levados.

Antes da chegada ao Beira-Rio, o jogador foi procurado pelo Grêmio. Além da qualidade, a parceria com Suárez, ex-atacante gremista, despertou o interesse do Tricolor que não conseguiu fechar a contratação.

Entretanto, Rochet disputará o primeiro confronto na casa do maior rival colorado. Contratado em julho de 2023, o uruguaio por lesão não atuou nos três duelos de 2025 no estádio por estar lesionado. Anthoni foi o titular. Em 2024, o Gre-Nal do turno, foi realizado no Couto Pereira, em virtude da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. Fabrício era o dono da posição na época.