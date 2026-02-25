O Inter ficou no empate com o Remo, nesta quarta-feira (25), no Estádio Mangueirão, em Belém. Alan Patrick abriu o placar para o Colorado aos 4 minutos, mas Picco deixou tudo igual aos 14.

Acompanhe a repercussão do jogo na Jornada Digital da Gaúcha (acima) e em áudio pelo Gaúcha 2.

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Pós-jogo no Gaúcha 2

O que é o Gaúcha 2

Canal da Gaúcha usado somente com conteúdos especiais, não alterando programação do canal principal, em FM;

Pode ser acessado pelo site de Zero Hora e app GZH;

Vai trazer mais informações sobre acontecimentos, eventos e feiras, além de mais detalhes sobre o jogo do time do coração.

Como funciona o Gaúcha 2

Para ouvir, você terá de fazer o download do aplicativo GZH na loja (Play Store ou App Store) de seu smartphone ou acessar o site de Zero Hora;

No momento do início da transmissão no Gaúcha 2, alertas serão enviados para o celular (é necessário ativar notificações);

Abra o aplicativo ou o site zerohora.com.br e clique sobre o ícone "..." na barra inferior, ao lado do play da Gaúcha. Depois, escolha a opção "localização";

Clique em Gaúcha 2 para definir como o seu canal para ouvir a Gaúcha;

O fim da transmissão será notificado pelos comunicadores e/ou via pushes e alertas enviados ao smartphone do usuário;

No site de Zero Hora, o usuário poderá acessar o segundo canal por meio de um ícone ao lado da localização da cidade.

Critérios de escolha para transmissões

Quando jogos de futebol são transmitidos em sequência: nestes casos, enquanto o canal principal da Gaúcha relata o que acontece na segunda partida, o Gaúcha 2 traz as repercussões (entrevistas e análises) do jogo que terminou. Sempre que houver esses episódios, o segundo canal será acionado; Em fatos jornalísticos que ocorram ao mesmo tempo: de acordo com avaliação editorial, o Gaúcha 2 vai ser usado para transmitir um dos dois fatos. Restrito a coberturas de eventos ao vivo; Em eventos e feiras: conforme avaliação editorial e relevância comercial, o segundo canal vai servir para cobertura de eventos e feiras importantes no Rio Grande do Sul. Restrito a ao vivo.

Acompanhe os lances de Remo x Inter

Confira a tabela do Brasileirão atualizada