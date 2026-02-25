Remo x Inter: tudo sobre o jogo da quarta rodada do Brasileirão 2026. Arte GZH

Remo e Inter se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h, pela quarta rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre no Estádio Mangueirão, em Belém.

O Colorado vem de derrota para o Palmeiras, na última rodada do Brasileirão. Já o Remo empatou com o Atlético-MG. Pelos Estaduais, ambos se classificaram para as finais, com clássicos pela frente.

Escalações para Remo x Inter

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky Almeida e Pavani; Zé Welison, Yago Pikachu e Diego Hernández; João Pedro, Alef Manga e Carlinhos. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Inter: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres (Juninho) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho (Aguirre), Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Arbitragem para Remo x Inter

Bruno Arleu de Araujo, com assistência de Nailton Junior de Sousa Oliveira e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. VAR: Thiago Duarte Peixoto.

Onde assistir a Remo x Inter

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

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e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Remo e Inter

Remo

De volta à Série A, o Remo ainda não venceu na competição. Foram dois empates e uma derrota. Pelo Paraense, avançou à final após uma virada heroica diante do Cametá. Na decisão, enfrentará o rival Paysandu.

Inter

Com apenas um ponto no Brasileirão, o Inter tenta a recuperação. No Gauchão, chegou à final com sobras, goleando o Ypiranga duas vezes na semifinal. Na decisão, enfrentará o rival Grêmio.