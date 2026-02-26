Remo 1x1 Inter: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

O Inter segue sem vencer no Brasileirão. No Mangueirão, na noite desta quarta-feira (25), pela quarta rodada da competição, o Colorado ficou no 1 a 1 com o Remo no Pará.
Logo no começo da partida, Alan Patrick abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, em falha de Rochet, Leonel Picco empatou para a equipe paraense.
Após o empate, o Inter volta a campo no domingo (1º), às 18h, no primeiro Gre-Nal da final do Gauchão. Quanto ao Brasileirão, o próximo jogo da equipe é diante do Atlético-MG, no dia 11 de março, às 19h, na Arena do Galo, em Belo Horizonte.