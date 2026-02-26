Remo 1x1 Inter: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

O Inter segue sem vencer no Brasileirão. No Mangueirão, na noite desta quarta-feira (25), pela quarta rodada da competição, o Colorado ficou no 1 a 1 com o Remo no Pará.

Logo no começo da partida, Alan Patrick abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, em falha de Rochet, Leonel Picco empatou para a equipe paraense.

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