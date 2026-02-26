Quem é o jogador do Inter com mais Gre-Nais disputados e como é o desempenho no clássico?

O Gre-Nal 399, no dia 9 de fevereiro de 2014, foi o primeiro de Alan Patrick com a camisa do Inter. O camisa 10 colorado é peça fundamental do time e o jogador do elenco com mais clássicos disputados, 16.
Com um retrospecto de 58,3% de aproveitamento, o meia tem oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Alan Patrick marcou oito gols em Gre-Nais.
O Gre-Nal 401 pode ser considerado um dos mais marcantes da carreira do meio-campista. Na ocasião, no dia 13 de abril de 2014, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, Alan Patrick marcou um dos gols da goleada de 4 a 1, que confirmou o título do Gauchão daquele ano.
Mais recentemente, no Gre-Nal 445, o camisa 10 teve boa atuação na partida de ida da final do Gauchão de 2025. Ele abriu o placar na vitória por 2 a 0, na Arena, que deu boa vantagem para o Inter confirmar o título com um empate na volta, no Beira-Rio. O Colorado evitou o octacampeonato consecutivo do maior rival e ficou com a taça.
Alan Patrick disputará mais um Gre-Nal na carreira, no domingo (1º), às 18h, na Arena, pela partida de ida da final do Gauchão 2026.
Números de Alan Patrick em Gre-Nais
- Partidas: 16
- Vitórias: 8
- Empates: 4
- Derrotas: 4
- Gols: 8
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