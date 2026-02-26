Quem é o jogador do Inter com mais Gre-Nais disputados e como é o desempenho no clássico?

Gre-Nal 445 teve gol de Alan Patrick. Renan Mattos / Agencia RBS

O Gre-Nal 399, no dia 9 de fevereiro de 2014, foi o primeiro de Alan Patrick com a camisa do Inter. O camisa 10 colorado é peça fundamental do time e o jogador do elenco com mais clássicos disputados, 16.

Com um retrospecto de 58,3% de aproveitamento, o meia tem oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Alan Patrick marcou oito gols em Gre-Nais.

O Gre-Nal 401 pode ser considerado um dos mais marcantes da carreira do meio-campista. Na ocasião, no dia 13 de abril de 2014, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, Alan Patrick marcou um dos gols da goleada de 4 a 1, que confirmou o título do Gauchão daquele ano.

Mais recentemente, no Gre-Nal 445, o camisa 10 teve boa atuação na partida de ida da final do Gauchão de 2025. Ele abriu o placar na vitória por 2 a 0, na Arena, que deu boa vantagem para o Inter confirmar o título com um empate na volta, no Beira-Rio. O Colorado evitou o octacampeonato consecutivo do maior rival e ficou com a taça.

Alan Patrick disputará mais um Gre-Nal na carreira, no domingo (1º), às 18h, na Arena, pela partida de ida da final do Gauchão 2026.

Números de Alan Patrick em Gre-Nais

Partidas: 16

16 Vitórias: 8

8 Empates: 4

4 Derrotas: 4

4 Gols: 8