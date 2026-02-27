Qual deve ser a dupla de zaga titular do Inter no Gre-Nal 450? Veja o resultado da enquete

Victor Gabriel nunca perdeu o clássico e pode retornar ao time neste domingo (1). Renan Mattos / Agencia RBS

Uma das principais dúvidas envolvendo o Inter antes do primeiro jogo da final do Gauchão está na defesa. Para enfrentar o Grêmio, na Arena, às 18h, o Colorado, o técnico Paulo Pezzolano tem quatro jogadores para duas vagas.

Em meio a instabilidade do sistema defensivo, que teve Mercado, Félix Torres e Juninho nos últimos jogos, o Inter terá o acréscimo de Victor Gabriel, retornando de lesão.

Na quinta-feira (26), GZH questionou ao público qual deve ser a dupla de zaga titular do Inter no Gre-Nal 450. O torcedor escolheu Gabriel Mercado e Victor Gabriel.

Resultado da enquete

Gabriel Mercado e Victor Gabriel — 58,4%

Gabriel Mercado e Félix Torres — 17,4%

Félix Torres e Victor Gabriel — 15,5%

Mercado e Juninho — 8,7%

A dupla mais votada foi justamente a mais escolhida por Paulo Pezzolano neste ano. Mercado e Victor Gabriel foram titulares em cinco das 13 partidas da equipe no ano. O zagueiro mais jovem, inclusive, está invicto no clássico.

O retrospecto da dupla em 2026 é de três vitórias, um empate, o 1 a 1 contra o Flamengo e uma derrota, o 3 a 1 contra o Palmeiras.

Além dos jogadores listados, Clayton Sampaio também foi testado na zaga colorada nesta temporada. Contudo, o desempenho abaixo do esperado fez com que a direção o liberasse para procurar um novo clube.