Por onde anda Sangaletti, zagueiro tricampeão gaúcho pelo Inter e autor de gol contra o Remo em 2003

Sangaletti jogou no Inter no final de sua carreira. Almir Dupont / Agencia RBS

Entre 1997 e 2005, Sangaletti foi a receita para um clube ser campeão estadual. Os números dão conta disso, já que o ex-zagueiro venceu nove títulos em sequência, por quatro clubes diferentes. No Inter, por exemplo, ele foi tricampeão entre 2003 e 2005.

Natural de Dois Córregos (SP), o defensor rodou por equipes do interior paulista, com destaque para o Guarani, até chegar no Corinthians, em 1997. Naquele ano, o Timão sagrou-se campeão em São Paulo.

No ano seguinte, Sangaletti foi anunciado pelo Sport, clube em que viveu um dos principais momentos da carreira, sendo tricampeão pernambucano (1998, 1999 e 2000) e vencedor da Copa do Nordeste de 2000. Depois, passou por Santos, pelo rival Náutico, retornou ao Guarani, até chegar no Inter, em 2003, quando tinha 32 anos.

Mais veterano, além de zagueiro, ele jogou como líbero e como volante, sob o comando de Muricy Ramalho, no período que marcou o início da geração vencedora do clube nos anos 2000. O clube em que foi tricampeão gaúcho também foi o último de sua carreira.

Segundo o site Ogol, Sangaletti disputou 86 jogos no Inter e marcou dois gols. Um deles, justamente contra o Remo, próximo adversário colorado no Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na quarta-feira (25), às 19h, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela quarta rodada.

O gol contra o Remo

O Inter foi eliminado da Copa do Brasil de 2003 na segunda fase pelo Remo. Na ida, foi derrotado por 1 a 0, o que obrigava o time gaúcho a vencer por no mínimo dois gols de diferença para avançar.

No Beira-Rio, André abriu o placar aos 28 minutos da primeira etapa após grande jogada individual de Diego. Ivan empatou aos dois do segundo tempo, e Sangaletti marcou o gol da vitória colorada aos 18 minutos. Depois de cobrança de falta na área, o jogador apareceu na pequena área e desviou de primeira, com o pé direito.

O gol não foi o suficiente para classificar o Inter, mas foi importante na passagem do atleta no clube, já que só marcou duas vezes. A outra bola na rede também foi em 2003, contra a Ponte Preta, na vitória por 4 a 1, fora de casa.

Por onde anda Sangaletti

Conforme consta em suas redes sociais, atualmente o ex-jogador do Inter é sócio proprietário de duas lojas de móveis de alto padrão no interior de São Paulo. Ele também é sócio de uma empresa de acabamentos na mesma região.

Após a aposentadoria, Sangaletti chegou a tentar outras funções no futebol. Foi superintendente de Náutico e treinou o Noroeste.

Contudo, viu na experiência conquistada na carreira outra forma de contribuir para o esporte. Formado em Educação Física e com especializações em gestão esportiva, o ex-atleta atua como diretor Fundação de Amparo ao Esporte do Município (Fundesport), de Araraquara, desde junho de 2025.