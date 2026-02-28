Pezzolano reforça foco total do Inter no Gre-Nal da Arena: "Que os jogadores desfrutem"

Alan Patrick (ao fundo) e Pezzolano estiveram na sede da FGF Duda Fortes / Agencia RBS

Quanta elegância. Na vestimenta, com a camisa preta aberta até o segundo botão por parte de Alan Patrick e a blusa impecavelmente branca de Paulo Pezzolano; nas palavras respeitosas de ambos para seus adversários Arthur e Luís Castro.

O capitão e o técnico do Inter ajudaram a manter alto o nível do Pré-Jogo, evento realizado nesta sexta-feira (27), na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O bate-papo que serviu de esquenta para a primeira final do Gauchão, marcada para domingo, 18h, na Arena, mostrou quatro protagonistas do campeonato dispostos a falar sobre o futebol e a paixão do clássico.

Pelo lado do Inter, ficou nítido que o Gre-Nal passado é isso, passado. Pezzolano e Alan Patrick fizeram questão de dizer que o 4 a 2 da primeira fase foi importante, ajudou na construção do trabalho mas agora ficou para trás.

— Alan lembra, falei ainda no vestiário. Comemorem agora, no vestiário, porque quando sairmos daqui, acabou e voltamos ao trabalho. Sabemos que o Grêmio está com a faca entre os dentes. Teremos muita dificuldade de jogar no estádio deles, com a torcida apoiando. Mas quero que os jogadores desfrutem e isso não é jogar na ponta dos pés. Eles sabem o que quero dizer — declarou Pezzolano.

O capitão colorado completou:

— Nossa vida desportiva tem de ser assim, não tão eufórico na vitória nem tão depressivo na derrota. O equilíbrio é importante. Ganhamos aquele Gre-Nal em casa, fizemos nossa parte, mas com muito respeito ao adversário.

A questão do favoritismo incomoda Pezzolano. Quando a apresentadora Alice Bastos Neves tocou no tema, ele brincou e riu:

— Já respondi isso.

Dias atrás, afirmou que o Grêmio era favorito porque fez investimento maior e por contar com um técnico mais experiente. E sobre isso, reforçou, quando perguntado quais seriam as virtudes do adversário:

— Sou grato por estar sentado ao lado do mister (Luís Castro). Ele tem um jogo muito completo, ataca e defende bem. Quando ao Inter chegou Pezzolano, 42 anos, no outro lado chegou Luís Castro, com toda essa bagagem, sua história vencedora. E falo com sinceridade.

A cordialidade imperou no encontro. As palavras de admiração. A conversa antes do microfone. Mas os quatro entrevistados — e o Rio Grande inteiro — sabem. Às 18h de domingo, muda tudo.