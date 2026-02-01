Pezzolano projeta utilização de Alerrandro no Inter: "Pode jogar com Borré"

O ataque do Inter ganhou uma nova opção na sexta-feira (30): Alerrandro foi anunciado pelo clube e inscrito no BID. Desta forma, o jogador tem condições legais de estrear pelo Colorado.
Em coletiva no sábado (31), o técnico Paulo Pozzelano falou sobre a contratação:
— É um jogador muito interessante. Estamos contentes pela chegada. Pode jogar com Borré tranquilamente. Borré pode fazer muito bem o segundo ponta. Vamos ver como vai se incorporar. Vamos ver como se vai sair dentro de campo.
O atacante é aguardado em Porto Alegre nos próximos dias. Sem atuar desde 7 de dezembro, ele deve precisar de tempo para adquirir o melhor condicionamento físico, se adaptar à equipe e recuperar ritmo de jogo.
O Inter enfrenta o Flamengo, no Maracanã, na quarta-feira (4). Às 18h de domingo (8), tem as quartas de final do Gauchão, contra o São Luiz, no Beira-Rio. Alerrandro não tem presença confirmada, mas, legalmente, já é opção.