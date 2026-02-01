Pezzolano projeta utilização de Alerrandro no Inter: "Pode jogar com Borré"

Alerrandro, que jogou no Vitória, é aguardado em Porto Alegre. Victor Ferreira / Vitória/Divulgação

O ataque do Inter ganhou uma nova opção na sexta-feira (30): Alerrandro foi anunciado pelo clube e inscrito no BID. Desta forma, o jogador tem condições legais de estrear pelo Colorado.

Em coletiva no sábado (31), o técnico Paulo Pozzelano falou sobre a contratação:

— É um jogador muito interessante. Estamos contentes pela chegada. Pode jogar com Borré tranquilamente. Borré pode fazer muito bem o segundo ponta. Vamos ver como vai se incorporar. Vamos ver como se vai sair dentro de campo.

O atacante é aguardado em Porto Alegre nos próximos dias. Sem atuar desde 7 de dezembro, ele deve precisar de tempo para adquirir o melhor condicionamento físico, se adaptar à equipe e recuperar ritmo de jogo.