Pezzolano pede nova atribuição a Rochet no gol do Inter

Rochet teve uma média de 12,3 passes por jogo no Brasileirão de 2025. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico do Inter, Paulo Pezzolano, exige uma nova atribuição de Rochet em 2026. O uruguaio quer que o goleiro participe mais do jogo com os pés, sendo uma opção para a saída de bola.

— Ele (Pezzolano) está pedindo muito para sermos uma opção de passe para o companheiro. Ele gosta da saída clara do fundo. Vamos ter que participar mais (do jogo) e estamos trabalhando muito isso — explicou Rochet.

Os números mostram a mudança de perfil. Segundo dados do site Sofascore, o goleiro uruguaio teve uma média de 12,3 passes por jogo no Brasileirão de 2025. Já nos três jogos disputados até agora, a média subiu para 20,4 passes por partida.

— A gente sabe que, sendo goleiro, não costumamos jogar muito com os pés, mas hoje mundialmente o goleiro está participando mais. E faz diferença, uma bola saindo clara do fundo pode gerar perigo na frente — finalizou.